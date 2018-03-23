В Одесской области выпал странный снег

На территории Арцизского, Измаильского и Ренийского районов Одесской области 23 марта выпал снег желтого цвета.

Об этом в Facebook написал городской голова Измаила Андрей Авраменко.

Также он разместил в соцсети предварительный вывод экспертов Дунайской гидрометобсерватории, которые исследуют причины необычного цвета снега.

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Специалисты считают, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь. Вредных химических веществ не обнаружено,

– добавил Авраменко.

При этом жители Одесщины в комментариях к публикации Авраменко отмечают, что снег имеет маслянистую консистенцию и оставляет пятна на одежде.

Авраменко также отметил, что образцы снега отправили в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Как отметили в Укргидрометцентре, снег стал желтым из-за перемещения пылевого облака на высоте 3-5 километров из районов северной Африки.