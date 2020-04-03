16:54
3 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      По Одесской области пронесся смерч: видео

      - Читати новину українською
      Смерч (иллюстративное фото) / Народная правда

      В Одесской области заметили смерч из пыли и камней высотой несколько десятков метров. Очевидцы выложили видео вихря в соцсети.

      Смерч зафиксировали в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области 2 апреля. Уникальное явление сняли на камеру видеорегистратора.

      Интересно Животные в опасности: в Одесской области горит национальный природный парк – фото

      Вихрь из камней, пыли и мусора несся по дороге навстречу автомобилю.

      Смотрите видео смерча в Одесской области:

      Это не впервые смерчи возникают в Украине. Вихри удалось фиксировать на видео на Кировоградщине и Буковине, в Запорожской,Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях.

      Какое отличие между смерчем и торнадо?Песчаный вихрь, обычно, может возникать в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Бушует смерч, как правило, в течение 1-2 минут. И даже несмотря на отсутствие ветра, скорость потоков воздуха внутри вихря высокая.

      Торнадо всегда связаны с крупнейшими грозовыми облаками. В отличие от смерча, торнадо опускается из облака вниз – в виде хобота. Торнадо намного мощнее смерча.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Новости Одессы
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:10 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине разрешено передвигаться только по двое
      Новини України 10207
      сегодня , 14:35 Украина не соглашается на предложенные боевиками списки на обмен, – СМИ
      Новини України 3606
      сегодня , 11:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 4 100 больных
      Лікування 146380
      сегодня , 11:05 Силовики похвастались убийством краснокнижных птиц возле Одессы
      Новини України 3853
      сегодня , 10:13 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 173464
      сегодня , 12:29 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
      Новини України 301926
      сегодня , 13:15 Карантин в Украине усилили: что нового
      Новини України 13207
      сегодня , 14:17 Коронавирус в Испании: страна опередила Италию по количеству заражений
      Здорове життя 64390
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:00 Как карантин может повлиять на судебную реформу
      Дмитро Дубілет
      сегодня , 08:40 Карантин и санкции против России: возможно ли завершение войны на Донбассе
      Дмитро Снєгирьов
      Залиште відгук