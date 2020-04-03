По Одесской области пронесся смерч: видео
В Одесской области заметили смерч из пыли и камней высотой несколько десятков метров. Очевидцы выложили видео вихря в соцсети.
Смерч зафиксировали в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области 2 апреля. Уникальное явление сняли на камеру видеорегистратора.
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Вихрь из камней, пыли и мусора несся по дороге навстречу автомобилю.
Смотрите видео смерча в Одесской области:
Это не впервые смерчи возникают в Украине. Вихри удалось фиксировать на видео на Кировоградщине и Буковине, в Запорожской,Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях.
Какое отличие между смерчем и торнадо? – Песчаный вихрь, обычно, может возникать в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Бушует смерч, как правило, в течение 1-2 минут. И даже несмотря на отсутствие ветра, скорость потоков воздуха внутри вихря высокая.
– Торнадо всегда связаны с крупнейшими грозовыми облаками. В отличие от смерча, торнадо опускается из облака вниз – в виде хобота. Торнадо намного мощнее смерча.
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