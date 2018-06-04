В Одесской области завершились выборы в ОТО: на голосование пришло менее 15% избирателей
В воскресенье, 3 июня, в двух районах происходили выборы в поселковые и сельские объединенные территориальные общины. Из-за минирования участков на выборы пришло менее 15% избирателей.
Волеизъявление сопровождалось многочисленными скандалами.
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В день голосования в полицию поступали сообщения о заминировании участков. А за два дня до того там произошли столкновения, в которых пострадали 13 правоохранителей. Поэтому в воскресенье весь день на участках дежурили взрывотехники, кинологи и более 150 полицейских.
Участки в Вишневом и Цебриково открылись позже. Поэтому на них пришли не более 10% и 14% избирателей.
Сейчас ситуация в регионе спокойная. Продолжается подсчёт голосов.