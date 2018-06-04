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В Одесской области завершились выборы в ОТО: на голосование пришло менее 15% избирателей

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В Одесской области завершились выборы в ОТО (иллюстрация)
В Одесской области завершились выборы в ОТО (иллюстрация) / zt.20minut.ua

В воскресенье, 3 июня, в двух районах происходили выборы в поселковые и сельские объединенные территориальные общины. Из-за минирования участков на выборы пришло менее 15% избирателей.

Волеизъявление сопровождалось многочисленными скандалами.

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В день голосования в полицию поступали сообщения о заминировании участков. А за два дня до того там произошли столкновения, в которых пострадали 13 правоохранителей. Поэтому в воскресенье весь день на участках дежурили взрывотехники, кинологи и более 150 полицейских.

Участки в Вишневом и Цебриково открылись позже. Поэтому на них пришли не более 10% и 14% избирателей.

Сейчас ситуация в регионе спокойная. Продолжается подсчёт голосов.

Теги: Новости Украины Децентрализация Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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