В одесской военной части избили военнослужащую: министр обороны взял дело под свой контроль

В одной из воинских частей Одессы избили женщину-военнослужащую. Об этой ситуации узнал министр обороны Украины Андрей Загороднюк и взял ее под личный контроль.

С рабочим визитом в Одессе находится заместитель министра обороны Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте, сообщил Андрей Загороднюк. Цикаев: Минобороны планирует создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и дает соответствующие материалы в Военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности,

– рассказал Загороднюк.