В одесской военной части избили военнослужащую: министр обороны взял дело под свой контроль
В одной из воинских частей Одессы избили женщину-военнослужащую. Об этой ситуации узнал министр обороны Украины Андрей Загороднюк и взял ее под личный контроль.
С рабочим визитом в Одессе находится заместитель министра обороны Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте, сообщил Андрей Загороднюк.
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Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и дает соответствующие материалы в Военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности,
– рассказал Загороднюк.
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