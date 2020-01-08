В Одесском аэропорту мужчина в балаклаве заявил о минировании терминала: что известно

Утром 8 января неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию Одесского аэропорта, сбив шлагбаум, а затем ворвался в терминал. Он кричал, что аэропорт заминирован.

По свидетельству очевидцев, неизвестный был в куртке с надписью "Совесть". Его уже задержали. Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на экс-советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка.

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Из аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал, рейсы задерживаются, а здание проверяют взрывотехники.

Пресс-служба Одесского аэропорта подтвердила, что автомобилист сбил шлагбаум и заявил о минировании. На данный момент аэропорт уже работает в штатном режиме.

Кроме этого, сегодня в 7:40 в полицию Одессы поступило анонимное сообщение о минировании Одесского городского совета и СБУ.

Отметим, что Кабинет министров Украины ужесточил ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов. При этом, глава правительства Алексей Гончарук не уточнял, насколько была усилена ответственность за фейковые минирования.

На этот момент наказание за ложное сообщение о минировании составило 6 лет заключения.