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      В Одесском аэропорту мужчина в балаклаве заявил о минировании терминала: что известно

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      Одесский аэропорт заминировали / facebook.com/odessa.aero

      Утром 8 января неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию Одесского аэропорта, сбив шлагбаум, а затем ворвался в терминал. Он кричал, что аэропорт заминирован.

      По свидетельству очевидцев, неизвестный был в куртке с надписью "Совесть". Его уже задержали. Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на экс-советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка.

      К теме: Кабмин усилил ответственность за фейковые минирования

      Из аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал, рейсы задерживаются, а здание проверяют взрывотехники.

      Пресс-служба Одесского аэропорта подтвердила, что автомобилист сбил шлагбаум и заявил о минировании. На данный момент аэропорт уже работает в штатном режиме.

      Кроме этого, сегодня в 7:40 в полицию Одессы поступило анонимное сообщение о минировании Одесского городского совета и СБУ.

      Отметим, что Кабинет министров Украины ужесточил ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов. При этом, глава правительства Алексей Гончарук не уточнял, насколько была усилена ответственность за фейковые минирования.

      На этот момент наказание за ложное сообщение о минировании составило 6 лет заключения.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины авиация Новости Одессы Фейковые заминирования
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