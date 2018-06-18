В одесском дельфинарии самка родила детеныша во время шоу: трогательное видео
Посетители одесского дельфинария "Немо" стали свидетелями невероятного зрелища. У одной из самок прямо во время шоу начались роды и она родила детеныша.
Об этом сообщила Gazeta.ua.
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Событие засняли на камеру, а видео опубликовали в YouTube. От рождения малыша люди были в восторге и начали аплодировать.
Смотрите видео рождения дельфинчика:
"Это большая счастья. На ваших глазах родилась новую жизнь", – прозвучало из громкоговорителей дельфинария после рождения малыша.
В одесском дельфинарии "Немо" за все время существования, родилось более 25 дельфинчиков. Добавим, что дельфины рожают в среднем раз в два года по одному детенышу.
Источник: 24 Канал
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