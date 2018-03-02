В Одесском художественном музее шедевры живописи под угрозой уничтожения

В Одесском художественном музее протекает крыша, поэтому около 30 шедевров известных мастеров под угрозой уничтожения.

Об этом сообщает ВВС Украина.

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Стеклянная крыша в "Серебряковском" зале музея начала протекать после снегопада.

Третий день очень много воды, влажность повышается ... Это портит полотно и влияет на слой краски, разрушает подрамники и древесину,

– рассказывает сотрудник музея Елена Жулицька.

Конструкции, образующие стеклянный потолок, прогнили и нуждаются в срочном ремонте или замене. Зал, наиболее пострадавший от непогоды закрыли для посетителей.

Всего в музее хранятся около десяти тысяч экспонатов. На первом этаже их более 440.

К слову, музей находится в собственности Одесского областного совета.