В Одесском художественном музее шедевры живописи под угрозой уничтожения
В Одесском художественном музее протекает крыша, поэтому около 30 шедевров известных мастеров под угрозой уничтожения.
Об этом сообщает ВВС Украина.
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Стеклянная крыша в "Серебряковском" зале музея начала протекать после снегопада.
Третий день очень много воды, влажность повышается ... Это портит полотно и влияет на слой краски, разрушает подрамники и древесину,
– рассказывает сотрудник музея Елена Жулицька.
Конструкции, образующие стеклянный потолок, прогнили и нуждаются в срочном ремонте или замене. Зал, наиболее пострадавший от непогоды закрыли для посетителей.
Всего в музее хранятся около десяти тысяч экспонатов. На первом этаже их более 440.
К слову, музей находится в собственности Одесского областного совета.