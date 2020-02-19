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      В Одесском морском порту и Администрации морских портов проводят обыски: причина

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      В Одесском морском порту и Администрации морских портов проводят обыски / glavcom.ua

      Офис генпрокурора и СБУ проводят обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов, а также в их структурных подразделениях. Вероятно, руководство портов причастно к злоупотреблениям, которые нанесли государству масштабные убытки.

      Информацию о проведении обысков сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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      Руководство ГП "Администрация морских портов Украины" и ГП "Одесский морской торговый порт" может быть причастным к масштабным злоупотреблениям, из-за которых государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах,
      – говорится в сообщении.

      По информации следствия, в течение 5 лет должностные лица государственных предприятий, вероятно, сдавали в аренду буксиры государственного портового флота с нарушением. Арендовали их приближенные к компаниям структуры по значительно заниженным тарифам.

      Для этого руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые были в десятки раз ниже фактических затрат. Кроме того, в арендные ставки не входили надбавки за работу в выходные, праздничные дни и ночью.

      "В то же время расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток", – добавили в Офисе генпрокурора.

      Фирмы-арендаторы предоставляли услуги по буксировке, которые ранее предоставляли госпредприятия, и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет.

      Что известно об Одесском морском порте?
      Один из крупнейших украинских морских портов и портов в бассейне Черного моря. Общая годовая пропускная способность – до 40 миллионов тонн (15 миллионов тонн сухих грузов и 25 миллионов тонн жидких грузов).

      Что известно об Администрации морских портов Украины?
      Одно из крупнейших государственных предприятий морской отрасли, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. АМПУ создана в 2013 году. Входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины СБУ Офис генпрокурора Новости Одессы Одесский порт
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