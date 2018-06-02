В Одесском порту обнаружили арсенал боеприпасов в авто, которое прибыло на теплоходе
В пятницу, 1 июня, в пункте пропуска Одесского морского порта пограничники обнаружили 435 патронов.
Об этом сообщила пресс-служба Одесского пограничного отряда.
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"Во время пограничного контроля на автомобиль "Фольксваген", который прибыл в контейнере на одном из теплоходов, среагировала служебная собака. В ходе дальнейшей проверки военнослужащие отряда обнаружили в автомобиле 435 патронов различного калибра к боевому оружию", – отмечают пограничники.
В автомобиле обнаружено 435 патронов
Патроны разного калибра к боевому оружию
Патроны изъяты и переданы сотрудникам Нацполиции. Правоохранителями проводятся соответствующие оперативные мероприятия.
Источник: 24 Канал
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