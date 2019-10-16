В Одесском порту в разгаре строительство еще одной площадки для перевалки грузовых контейнеров

Немецкие бизнесмены посетили контейнерный терминал Одесского порта.

Предприниматели и потенциальные инвесторы ознакомились с ходом работ по расширению Карантинного мола и увеличения его мощностей по перевалке грузов. Только за 9 месяцев этого года грузооборот вырос на 20%, а в августе был установлен новый рекорд.

"В августе этого года мы перевалили 36,8 тысячи ТЭО, что является абсолютным рекордом месячной перевалки за последние 10 лет", – отметил генеральный директор ГП КТО Анастас Коккин.

Одесский контейнерный терминал является лидером по грузовой перевалке в Украине. Немецкие инвесторы, которые финансировали расширение территории порта, партнерством довольны.

За последние два года сотрудничества мы наблюдаем серьезное увеличение объемов перевалки, которые уже выросли более чем на 15%. Надеюсь, что такую же картину мы будем наблюдать и в дальнейшем. Мы и наш главный инвестор довольны этими показателями,

– сказал президент компании HHLA СТО Филипп Свенс.

Во время визита представителям немецкой делегации продемонстрировали строительные площадки, а также те, которые уже активно работают.

"Я думаю, что это очень важное время как раз сейчас, после нового этапа в украинской экономике и политике. Мы приехали, чтобы увидеть, какие возможности сейчас есть у вас в стране", – отметил председатель Немецко-Украинского Форума Райнер Линднер.

Инвесторы довольны реформированием экономики в Украине и ожидают от нового правительства дальнейших изменений, которые позволят сотрудничать с нашими предприятиями более прозрачно и эффективно.