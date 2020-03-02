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      В одесском приюте пытали детей: двум воспитателям объявили о подозрении

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      В детском приюте Одессы работники жестоко обращались со своими воспитанниками. Так, в июле 2019 года там жестоко избили 2 детей. Кроме того, над несовершеннолетними еще и издевались.

      Речь идет о Центре социально-психологической реабилитации службы по делам детей Одесской ОГА, ранее этот приют назывался "Рассвет". Там прошлым летом охранник заведения избил детей, а воспитатели даже не попытались их защитить. Если сотрудника охранного агентства уже осудили, то воспитателям только сейчас объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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      Дело в том, что летом 2019 года воспитатели оставили без присмотра несовершеннолетних. Те, – парень 2004 года рождения и девушка 2006-го, вступили в половой контакт, используя при этом презерватив. Об этом позже узнал воспитатель и рассказал охраннику.

      Тот решил "воспитать" детей и заставил их разрезать пополам презерватив и жевать его несколько минут. При этом мужчина угрожал несовершеннолетним электрошокером.

      Затем детей отвели в душевую комнату и били ремнем.

      Так, в феврале 2020 года Малиновский райсуд Одессы вынес приговор работнику охранного агентства, который пытал детей. Его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года с испытательным сроком на 2 года.

      Теперь же дело дошло до воспитателей. Им вручили подозрение о невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Им грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Пытки Дети и несовершеннолетние Новости Одессы Новости Украины
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