В Одесском суде произошла массовая драка: полиция арестовала полсотни участников

23 ноября в Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в драку. В результате массовых беспорядков правоохранители отправили в полицейский участок 49 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одессы.

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Благодаря слаженным и оперативным действиям правоохранителей конфликт был локализован. Сейчас 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация,

– отметили правоохранители.

В полиции рассказали, что анкетные данные всех доставленных в отделение установлены, а большинство из них оказались жителями других регионов Украины.

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что суд рассматривал дело в отношении земельных участков в поселке Затока Белгород-Днестровского района.

По его словам, мужчины, которые прибыли из разных областей в Одессу, попытались сорвать судебное заседание.