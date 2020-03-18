В одесском транспорте сражаются из-за карантинных ограничений: видео

В одесских маршрутках вспыхивают стычки из-за ограничения по пребыванию лишь десяти человек в салоне. Выясняют отношения как пассажиры между собой, так и водители с пассажирами.

В муниципальном департаменте транспорта рассказали, что полиция обещала штрафовать водителей за слишком большое количество пассажиров. Водители, которым не удается контролировать количество людей в маршрутке, сами вызывают полицейских. Однако патрули не приезжают,информирует Думская.

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Следовательно драки возникают между теми пассажирами, которые уже находятся в транспортном средстве и теми, которые планируют зайти в салон. В одном из одесских троллейбусов кондуктор начала потасовку с пожилой женщиной, которая была без маски.

по поводу дебоша в транспорте одесская мэрия собрала совещание с перевозчиками для поиска выхода из ситуации. Также с перевозчиками планируют выяснить, почему 50% маршрутных такси не выехали на маршрут.

Важно! В связи с ограничениями из-за вспышки коронавируса, в маршрутном такси не может находиться более 10 пассажиров, в трамвае и троллейбусе – более 20. Работу метро остановлено. Междугородные пассажирские перевозки отменены.



Правила, которые спасут от коронавируса / Инфографика 24 канала