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      В Одесском зоопарке тигрица Натали впервые показала своего малыша: трогательное видео

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      Амурская тигрица Натали, которая живет в Одесском зоопарке впервые показала новорожденного тигренка. Они вместе вышли на прогулку в открытом вольере. Малыш пока что не имеет имени, его летом будут выбирать одесситы.

      Тигренок родился у пары амурских тигров Тайгера и Натали еще в январе. Однако увидеть малыша в зоопарке разрешили только сейчас. Об этом сообщил в Фейсбуке директор зоопарка Игорь Беляков.

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      До сих пор тигренок все время жил с матерью. Это первая его прогулка в открытом вольере.

      Имя малышу дадут в конце лета. Выбирать его будут голосованием. Варианты предложат маленькие посетители зоопарка. Акция "Назови малыша" – давняя традиция одесситов, которую они очень полюбили.

      Обратите внимание! Амурские тигры – самые хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу.

      Первая прогулка тигренка в Одесском зоопарке: смотрите видео

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Мир животных
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