В Одессу прибыл самолет с ранеными украинскими военными из Донбасса: трое в тяжелом состоянии
В Одессе приземлился борт с 13 ранеными украинскими защитниками, состояние троих из них оценивают как тяжелое. Самолет прибыл из места проведения ООС на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.
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Встретили борт! Тринадцать парней...Трое тяжелых,
– написал он.
К записи Танцюра добавил снимки раненых защитников, которые прибыли в Одессу.
Источник: 24 канал
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