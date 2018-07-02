В Одессу прибыл самолет с ранеными украинскими военными из Донбасса: трое в тяжелом состоянии

В Одессе приземлился борт с 13 ранеными украинскими защитниками / Фото из соцсетей

В Одессе приземлился борт с 13 ранеными украинскими защитниками, состояние троих из них оценивают как тяжелое. Самолет прибыл из места проведения ООС на Донбассе.