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      В Одессу прибыли киллеры, чтобы убить меня, – Кузаконь

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      Михаил Кузаконь заявил, что на него планируется покушение в Одессе
      Михаил Кузаконь заявил, что на него планируется покушение в Одессе / Коллаж 24 канала

      Глава одесского отделения "Народного Движения Украины" Михаил Кузаконь сообщил, что на него готовят повторное покушение на убийство.

      Об этом Кузаконь написал на своей странице в Facebook.

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      Срочно обращаюсь к СМИ и представителям западных государств. Мне сегодня стало известно, что на меня во второй раз готовится заказное убийство. В наш город Одесса заехала группа для выполнения этого преступления,
      – написал он.

      Кузаконь напомнил, что после первого покушения на него и на редактора журнала "Общественное следствие" Григория Козьмы прошло около полугода. 2 августа 2018-го их пытались протаранить грузовиком. 3 недели пострадавших охраняли сотрудники НАБУ, около 2 месяцев – сотрудники Нацполиции. Однако 5 декабря с потерпевших сняли государственную охрану, несмотря на существующую угрозу их жизни, а дело из одесской полиции перевели в Главное управление СБУ.

      "Я направил представление о предоставлении охраны в Главное управление СБУ, однако до сих пор охраны у меня нет. Свою деятельность против криминального клана, который, считаю, захватил наш город, я лично не прекратил. Запугать за последние три года меня в них также не получилось. Свою борьбу не прекращаю. Я хочу, чтобы все осознавали: если меня или кого-то из моего окружения убьют, виновными в этом будут представители власти самого высокого уровня. Им доподлинно известно, кто стоит за этими всеми преступлениями против представителей одесской общины", – сказал общественно-политический деятель.



      Ходатайство Кузаконя о применении мер безопасности

      Кузаконь обвинил лично Петра Порошенко в том, что тот "отдал регион криминальным группировкам в обмен на политическую поддержку". Он также раскритиковал руководителей правоохранительной системы, которые не принимают меры по пресечению преступной деятельности и сотрудничают на местах с откровенным криминалом.

      Наш регион практически отдан на откуп российской мафии, путинскому куму Медведчуку и его приспешникам Ангерту, Галантернику и их исполнителю Труханову. Я не остановлюсь ни при каких обстоятельствах, и мы этой коррумпированной системе сломаем позвоночник, потому что другого выхода у нас просто нет. Прошу это заявление принять и как обращение в правоохранительные органы и международные институты,
      – завершил Кузаконь.

      Михаил Кузаконь обратился в СБУ с требованием обеспечить охрану еще в конце декабря 2018-го, но до сих пор ему не предоставили охрану. В главном следственном управлении СБУ сообщили, что, мол, выделить охрану процессуально очень сложно, и решение о ее предоставлении зависит от руководства. Сегодня следователь СБУ сообщил, что процессуальные действия для этого ведутся, и охрану могут выдать в допустимые сроки. Сегодня в ГУНП и СБУ Одесской области зарегистрировали заявления о совершении преступления.



      ГУНП и СБУ зарегистрировали заявления Кузаконя о совершении преступления

      Что известно о деле Михаила Кузаконя?В конце 2017 года к Михаилу Кузаконю обратился мужчина, который сообщил, что ему предлагают совершить покушение на лидера одесского НРУ. Этот мужчина был согласен дать показания относительно посредников в подготовке покушения. Тогда Кузаконь подал заявление в главное управление СБУ Украины в отношении преступления, которое планируется. Через три месяца Кузаконю позвонили из Приморского РОВД г. Одессы и сообщили, что дело передали к ним. А человек, который готов был дать показания, на связь больше не выходил.

      2 января 2018 года на политика Михаила Кузаконя и журналиста Михаила Козьму совершили покушение на убийство – их пытались протаранить грузовиком. Пострадавшим удалось выскочить из автомобиля и остаться живыми. Сейчас СБУ расследует уголовное производство по статье 112 – покушение на убийство политического или общественного деятеля.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Геннадий Труханов Криминальные новости СБУ Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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