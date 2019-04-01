В Одессу прибывают военные корабли НАТО: фото

В морской порт Одессы уже прибыли два фрегата НАТО. Первым в порту Одессы появилось канадское судно "Торонто". Теперь в Одесском морском порту должен пришвартоваться другой корабль Североатлантического альянса – испанский фрегат "Санта-Мария".

24 канал сообщал, что на следующий день после президентских выборов в Украине, 1 апреля, в Одессу должны прибыть два корабля НАТО. Командиры этих судов должны провести в Одессе встречи с командованием ВМС ВСУ и представителями местной власти. Кроме того, представители НАТО проведут совместные учения с военными ВМС.

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Следует отметить, что 1 апреля оба корабля можно будет осмотреть всем желающим. Осмотреть фрегат "Торонто" можно будет 13:00 до 17:00, а "Санта Марию" – с 16:00 до 19:00, передает "Думская".

В сети уже появились снимки канадского фрегата в порту Одессы.

Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?

Группа кораблей НАТО войдет в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников. В 2019 году почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Нато будут заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлено на помощь военным и воздушным силам Украины.







Фрегаты НАТО вошли в порт Одессы

Что известно об испанском фрегате "Санта-Мария"? Он является первым из шести испанских фрегатов одноименного типа, построенный компанией Bazan на основе очень удачных американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Принят в состав испанских ВМС в октябре 1986 года.

Длина корабля – 139 метров, ширина – 14,3, осадка – 8,6 метров. Водоизмещение составляет около 4000 тонн. Разгоняется до 30 узлов. На борту разное артиллерийское, торпедное и зенитное вооружение, а также – противокорабельные ракеты Harpoon. Авиационное вооружение – вертолет SH-60 Seahawk.

Что известно о фрегате "Торонто"? Этот корабль стал четвертым канадским фрегатом типа "Галифакс" и был принят в состав ВМС Канады в июле 1993 года. Полное водоизмещение – около 5000 тонн, длина – 134 метра, ширина – 6,5, осадка – 7,1 метра. Скорость составляет около 30 узлов. На борту размещено артиллерийское, торпедное и ракетное вооружение. Авиация – вертолет Sikorsky SH-148.