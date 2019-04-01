12:35
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      В Одессу прибывают военные корабли НАТО: фото

      367 Читати новину українською
      Корабли НАТО вошли в порт Одессы
      Корабли НАТО вошли в порт Одессы / Думская

      В морской порт Одессы уже прибыли два фрегата НАТО. Первым в порту Одессы появилось канадское судно "Торонто". Теперь в Одесском морском порту должен пришвартоваться другой корабль Североатлантического альянса – испанский фрегат "Санта-Мария".

      24 канал сообщал, что на следующий день после президентских выборов в Украине, 1 апреля, в Одессу должны прибыть два корабля НАТО. Командиры этих судов должны провести в Одессе встречи с командованием ВМС ВСУ и представителями местной власти. Кроме того, представители НАТО проведут совместные учения с военными ВМС.

      Читайте также: Связан ли заход кораблей НАТО в Черное море с выборами президента в Украине

      Следует отметить, что 1 апреля оба корабля можно будет осмотреть всем желающим. Осмотреть фрегат "Торонто" можно будет 13:00 до 17:00, а "Санта Марию" – с 16:00 до 19:00, передает "Думская".

      В сети уже появились снимки канадского фрегата в порту Одессы.

      Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?
      Группа кораблей НАТО войдет в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников. В 2019 году почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Нато будут заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлено на помощь военным и воздушным силам Украины.



      Фрегаты НАТО вошли в порт Одессы

      Что известно об испанском фрегате "Санта-Мария"? Он является первым из шести испанских фрегатов одноименного типа, построенный компанией Bazan на основе очень удачных американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Принят в состав испанских ВМС в октябре 1986 года.

      Длина корабля – 139 метров, ширина – 14,3, осадка – 8,6 метров. Водоизмещение составляет около 4000 тонн. Разгоняется до 30 узлов. На борту разное артиллерийское, торпедное и зенитное вооружение, а также – противокорабельные ракеты Harpoon. Авиационное вооружение – вертолет SH-60 Seahawk.

      Что известно о фрегате "Торонто"? Этот корабль стал четвертым канадским фрегатом типа "Галифакс" и был принят в состав ВМС Канады в июле 1993 года. Полное водоизмещение – около 5000 тонн, длина – 134 метра, ширина – 6,5, осадка – 7,1 метра. Скорость составляет около 30 узлов. На борту размещено артиллерийское, торпедное и ракетное вооружение. Авиация – вертолет Sikorsky SH-148.

      blog_ava
      Который час сейчас в Киеве и Украине: точное время
      сегодня
      6759
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Чорное море НАТО Водный транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Эти выборы – не Зеленский против Порошенко и не Порошенко против Коломойского...
      сегодня , 12:22 Эти выборы – не Зеленский против Порошенко и не Порошенко против Коломойского...
      Блог Соцмережі 1161
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      31 марта , 22:18 Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      23190
      Явка избирателей: как изменилась политическая активность украинцев
      сегодня , 12:10 Явка избирателей: как изменилась политическая активность украинцев
      Яніна Ткачук 392
      Белый дом по-украински: какой недвижимостью владеет Петр Порошенко
      сегодня , 11:29 Белый дом по-украински: какой недвижимостью владеет Петр Порошенко
      Альона Захарова 4009
      Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня , 10:31 Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 8757
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Права работников: что нужно знать об отпусках, часах работы и штрафах
       1 февраля , 14:03
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Как выглядит Mini Cooper за 520 тысяч евро: Фото
       31 октября 2018 , 10:20
      Какие авто покупали украинцы в 2018 году
       14 декабря 2018 , 08:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук