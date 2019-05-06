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      В Одессу вошел корабль-разведчик ВМС Британии: фото

      79 Читати новину українською
      В Одессу прибыл военный британский корабль
      В Одессу прибыл военный британский корабль / ukrinform.ua

      Утром 6 мая корабль Военно-морских сил Великобритании Echo зашел в Одесский морской порт. В Украину судно прибыло с дружественным визитом, а его экипаж примет участие в совместном учении с кораблями ВМС ВС Украины в Черном море.

      Во время пребывания корабля в Одессе на его борту будут проводить экскурсии для одесских курсантов и лицеистов, передает Укринформ.

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      В понедельник разведывательный корабль HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота пришвартовался у причала Одесского порта. В рамках визита состоятся совместные учения британского и украинских военных кораблей в открытом море,
      – рассказали в администрации порта.


      В Одессу вошел военный корабль ВМС Великобритании

      Корабль зашел в акваторию Черного моря еще 21 апреля. Судно предназначено для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей и способно передавать данные в режиме реального времени.

      Добавим, это уже второй визит корабля под командованием капитана 2-го ранга Мэтью Уоррена в Украину после событий в районе Керченского пролива, когда произошло вооруженное нападение российских пограничников на украинских моряков.

      Корабль ВМС Великобританий зашел в порт Одессы

      В ноябре прошлого года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямс заявил, что HMS Echo будет работать в Черном море в течение 2019 года для обеспечения свободы судоходства и поддержки Украины, а 19 декабря корабль уже был с визитом в Одессе.

      Что известно о британском корабле HMS Echo?Это многоцелевой гидрографический корабль океанского типа, один из двух этого проекта в составе Королевского флота Британии. Другой – HMS Enterprise (H88) уже заходил в Черное море еще в начале 2018 года. Это первые корабли британского флота, оснащенные азимутальными двигателями, придающими им чрезвычайно точную управляемость и маневренность на низких скоростях вплоть до самостоятельной швартовки без привлечения буксиров. Также благодаря этим двигателям и носовому подруливающему устройству корабли могут долго находиться в одной точке несмотря на течение и ветер, что важно при подводной деятельности.

      Корабль оснащен тремя шестиствольними 7,62-миллиметровыми пулеметами M134 Minigun, двумя 20-миллиметровыми зенитными скорострельными пушками Oerlikon и четырьмя крупнокалиберными пулеметами.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Великобритания Новости Одессы Водный транспорт
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