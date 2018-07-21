20:11
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, сегодня
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В одиозного врача Федака, который торговал детьми, есть влиятельные покровители, – Устинова

91 Читати новину українською
В одиозного врача Федака, который торговал детьми, есть влиятельные покровители
В одиозного врача Федака, который торговал детьми, есть влиятельные покровители / Фото из открытых источников

На прошлой неделе начальником управления охраны здоровья Харьковской области было назначено Богдана Федака, кандидатуру которого отказалось согласовывать Министерство здравоохранения. Как известно, Федак является одиозным доктором, который до недавнего времени возглавлял областную клиническую больницу и известен громким судебным процессом относительно продажи новорожденных детей.

Об этом в своем видеоблоге "(Без)платная медицина" рассказала член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова.

Читайте также: Почему декларации врачей роддомов побогаче, чем у депутатов

По ее словам, человек, которого осудили по делу о продаже детей за границу не попал за решетку на годы, мало того, еще и вернулся к врачебной практике. И не просто врачебной практике. Федак снова возглавил больницу и не зря, ведь у него есть влиятельные покровители.

"Его профессиональный путь совпадает странным образом с профессиональным путем народного депутата от "Оппозиционного блока" Игоря Шурмы. Оба начинали со Львова, когда же Шурма перевелся работать в Харьков и стал заместителем мэра, то Федак возглавил Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Когда Шурма стал замгубернутора – Федак стал главным врачом уже в областной больнице, а именно Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", – рассказала Устинова.

Она добавила, что врач, которого осудили своего времени по резонансному делу о торговле детьми, всегда был помощником Игоря Шурмы, когда тот был народным депутатом.

Видео полного выпуска видеоблога "(Без)платнаямедицина" за 21 июля 2018 года

 

Теги: Новости Украины Медицина Здоровье Новости Харькова Оппозиционный блок Лечение Видеоблоги СІЗО
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
471
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Сумасшедшие бабушки и дедушки: как развлекаются пожилые люди
 24 мая 2015 , 07:31
Издевательства террористов. Комбат "Правого сектора" рассказал, как его пытали в плену
 21 мая 2015 , 15:17
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук