В одиозного врача Федака, который торговал детьми, есть влиятельные покровители, – Устинова

На прошлой неделе начальником управления охраны здоровья Харьковской области было назначено Богдана Федака, кандидатуру которого отказалось согласовывать Министерство здравоохранения. Как известно, Федак является одиозным доктором, который до недавнего времени возглавлял областную клиническую больницу и известен громким судебным процессом относительно продажи новорожденных детей.

Об этом в своем видеоблоге "(Без)платная медицина" рассказала член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова.

Читайте также: Почему декларации врачей роддомов побогаче, чем у депутатов

По ее словам, человек, которого осудили по делу о продаже детей за границу не попал за решетку на годы, мало того, еще и вернулся к врачебной практике. И не просто врачебной практике. Федак снова возглавил больницу и не зря, ведь у него есть влиятельные покровители.

"Его профессиональный путь совпадает странным образом с профессиональным путем народного депутата от "Оппозиционного блока" Игоря Шурмы. Оба начинали со Львова, когда же Шурма перевелся работать в Харьков и стал заместителем мэра, то Федак возглавил Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Когда Шурма стал замгубернутора – Федак стал главным врачом уже в областной больнице, а именно Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", – рассказала Устинова.

Она добавила, что врач, которого осудили своего времени по резонансному делу о торговле детьми, всегда был помощником Игоря Шурмы, когда тот был народным депутатом.

Видео полного выпуска видеоблога "(Без)платнаямедицина" за 21 июля 2018 года