В одной комнате живет до 95 мигрантов: Европа осудила Грецию за ужасные условия для беженцев

Совет Европы жалуется, что Греция удерживает тысячи мигрантов в лагерях с нечеловеческими и унизительными условиями. Там отсутствуют лечение, продукты питания и иногда даже питьевая вода.

Такие условия можно заметить в нескольких лагерях вдоль сухопутной границы с Турцией, в Афинах и на островах Эгейского моря, говорится на сайте Ekathimerini.

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Это приводит к многочисленным проблемам со здоровьем мигрантов.



В Греции мигранты проживают в ужасных условиях

В частности, в лагере Фильяки на северо-восточной границе Греции с Турцией в одной комнате проживают 95 мигрантов. Кроме того, сотни несовершеннолетних находятся в тех же комнатах и помещениях, что и мужчины, что ставит их под угрозу сексуального насилия.

Беженцы содержатся под стражей в течение длительного времени в неудовлетворительных условиях на пограничных пунктах, часто подвергаясь злоупотреблениям и насилию со стороны полиции.

В комитете Совета Европы отметили, что Греции необходимо принять "немедленные меры" – уязвимых лиц перевести в соответствующие открытые лагеря, а женщин и детей не содержать вместе с несвязанными с ними мужчинами.

В чем заключается миграционный кризис в Европе?

Это одна из главных проблем Западного мира. Наибольшее количество нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Оттуда люди бегут в поисках лучшей жизни, которой в своих странах им никогда не получить. Все они пересекают границу в основном по Средиземному морю и чаще всего это имеет катастрофические последствия.



Беженцы выбирают ненадежные способы миграции – плывут надувными лодками и самодельными плотами. Но другого выбора у людей нет. Только в прошлом году из-за этого в Средиземном море погибли более 3 тысяч нелегалов. А за полгода 2018 года уже почти 1000.