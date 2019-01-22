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      В одного из пленных украинских моряков до сих пор осколки в руке и не сгибаются пальцы

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      У раненого моряка Василия Сороки до сих пор не сгибаются пальцы
      У раненого моряка Василия Сороки до сих пор не сгибаются пальцы / Фото из социальных сетей

      Один из пленных в России украинских моряков Василий Сорока сих пор не может сгибать пальцы. Это несмотря на то, что московская уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева утверждала, что моряк выздоровел на 80%.

      Об этом после встречи с Сорокой сообщил член команды адвокатов пленных моряков Сергей Бадамшин.

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      "Откуда у Потяевой эти цифры и методика, которой она определила процесс выздоровления, мне неизвестно. Но известно одно, что функции руки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, в руке остаются осколки, а медицинские документы в нарушение закона не предоставлены не то, что адвокату, но даже самому больному", – написал адвокат в Facebook.

      Почему украинские моряки оказались в русском плену?
      25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Свой поступок в России объяснили выдумкой о том, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После нападения российских пограничников украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива корабли РФ открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      После обстрела Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части – до 26 апреля.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О УКРАИНСКИХ МОРЯКАХ В ПЛЕНУ РОССИИ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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      Теги: Новости России Конфликт в Азовском море Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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