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      В одной комнате живет до 95 мигрантов: Европа осудила Грецию за ужасные условия для беженцев

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      В одной комнате живет до 95 мигрантов: Европа осудила Грецию за ужасные условия для беженцев
      В одной комнате живет до 95 мигрантов: Европа осудила Грецию за ужасные условия для беженцев / Twitter / DW News

      Совет Европы жалуется, что Греция удерживает тысячи мигрантов в лагерях с нечеловеческими и унизительными условиями. Там отсутствуют лечение, продукты питания и иногда даже питьевая вода.

      Такие условия можно заметить в нескольких лагерях вдоль сухопутной границы с Турцией, в Афинах и на островах Эгейского моря, говорится на сайте Ekathimerini.

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      Это приводит к многочисленным проблемам со здоровьем мигрантов.

      У Греції мігранти проживають в жахливих умовах
      В Греции мигранты живут в ужасных условиях

      В частности, в лагере Фильяки на северо-восточной границе Греции с Турцией в одной комнате проживают 95 мигрантов. Кроме того, сотни несовершеннолетних находятся в тех же комнатах и помещениях, что и мужчины, что ставит их под угрозу сексуального насилия.

      Беженцы содержатся под стражей в течение длительного времени в неудовлетворительных условиях на пограничных пунктах, часто подвергаясь злоупотреблениям и насилию со стороны полиции.

      В комитете Совета Европы отметили, что Греции необходимо принять "немедленные меры" – уязвимых лиц перевести в соответствующие открытые лагеря, а женщин и детей не содержать вместе с не связанными с ними мужчинами.

      В чем заключается миграционный кризис в Европе? Это одна из главных проблем Западного мира. Наибольшее количество нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Оттуда люди бегут в поисках лучшей жизни, которую в своих странах им никогда не получить. Все они пересекают границу в основном в Средиземном море, и чаще всего это имеет катастрофические последствия.

      Беженцы выбирают ненадежные способы миграции – плывут надувными лодками и самодельными плотами. Но другого выбора у людей нет. Только в прошлом году из-за этого в Средиземном море погибли более 3 тысяч нелегалов. А за полгода 2018 года уже почти 1000.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Евросоюз Греция беженцы
      Источник: 24 канал
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