В одном из городов Мексики позволят заниматься сексом публично

В Мексике, в городе Гвадалахара, власти разрешили секс в публичных местах при условии, если окружающие не будут жаловаться в полицию.

Об этом сообщает NBC Chikago.

Читайте также: У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и ехал, – интервью с владельцем секс-шопа

Отныне полиция не будет штрафовать людей, которые занимаются сексом в публичных местах. Однако есть ограничение: такое правило будет действовать до тех пор, пока никто из окружающих не заявит, что публичный половой акт ему мешает.

Демонстрация сексуальных отношений или актов эксгибиционизма сексуального характера в публичных местах, на открытых территориях, внутри транспорта или частных местах, которые находятся на всеобщем обозрении, будет считаться административным правонарушением, если другой гражданин требует вмешательства полиции,

— указано в изменениях к 14 статье закона.

По мнению властей, это сосредоточит внимание правоохранителей на борьбе с преступностью, а не на людях, "у которых нет денег на оплату гостиницы". Стоит отметить, что такие изменения вызвали беспокойство у некоторых граждан, которые считают это вопросом морали. Также они добавляют и предупреждают, что это может спровоцировать облегчение в злоупотреблении своими жертвами насильникам. По информации издания, Гваладахара — достаточно консервативный город.