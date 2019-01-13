В одном из крупнейших аэропортов России уже задержали более 30 рейсов: известна причина

Почти три десятка рейсов задержали в московском международном аэропорту "Шереметьево". Там 13 января при взлете за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский лайнер чешской авиакомпании Smartwings.

Об этом информирует "Интерфакс".

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Требуется время, чтобы убрать воздушное судно с полосы. Одна из полос в связи с этим закрыта,

– сообщил источник информагентства в авиадиспетчерских службах.

Так, известно, что лайнер авиакомпании Smartwings в воскресенье выкатился на 100 метров за пределы полосы при разбеге.

Никто из 40 пассажиров и членов экипажа самолета не пострадал.

Отметим, что подобное чрезвычайное происшествие случилось 6 января в аэропорту Львова. Тогда самолет компании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетной полосы. Из-за инцидента задержался прилет самолетов, которые должны были прибыть после взлета турецкого Boeing.

Напомним, пассажирский самолет, следовавший из Египта 11 января совершил вынужденную посадку в аэропорту "Борисполь". Речь идет о самолете, который следовал рейсом Шарм-эль-Шейх – Запорожье. Аппарат сел не в том городе из-за неблагоприятных погодных условий в пункте, где должно было состояться его приземление.