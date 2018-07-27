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В одном из парков Львова устроили мусорную свалку

23 Читати новину українською
В одном из парков Львова устроили мусорную свалку
/ Украинская правда

6 июля сотрудники полиции обнаружили несанкционированную свалку на территории парка "Снопковский". Правоохранители начали расследование по факту загрязнения 240 квадратных метров территории во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры во Львовской области.

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26 июля прокуратура Львовской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 239 УК украины (загрязнение и порча земель) на основании материалов Государственной экологической инспекции во Львовской области.

Вблизи улиц Зеленая, Липовая Аллея в парке-памятнике садово-паркового искусства "Снопковский" организовали несанкционированную свалку бытового и строительного мусора, чем нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 миллиона гривен.

Територія парку
Территория парка "Снопковский"

Дело расследует Национальная полиция Львовщины. В случае доказательства вины, злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

К слову, после того, как областная власть отчиталась о вывозе всех отходов, на окраине Львова возникла стихийная свалка. Выяснилось, что часть мусора вывозили не на полигоны, а на перегрузочную станцию.

Теги: Новости Украины Экология Новости Львова Расследования
Источник: 24 канал
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