В одном из польских городов появилось обслуживание на украинском языке в транспорте

18 декабря в польском городе Лодзь в автоматах по продаже билетов на общественный транспорт ввели обслуживание на украинском языке.

Об этом сообщает портал Transport Publiczny.

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Украинский язык появился в 737 мобильных квиткоматах, установленных в транспортных средствах города рядом с другими иностранными языками – английским и немецким.

Кроме того, в течение двух недель украинский язык появится в 21 стационарном билетном автомате. Как сообщается, 21% заявок на покупку абонементов для общественного городского транспорта поступают от иностранцев, среди которых 75-80% – украинцы.

В 2018 году более 10 тысяч человек в Лодзи получили разрешение на временное проживание, из которых около 90% являются гражданами Украины.

Сейчас городская власть Лодзи работает над переводом городского сайта на украинский язык.