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      В одном из украинских городов тарифы на отопление хотят поднять на 72%

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      Отопительный сезон 2018
      Отопительный сезон 2018 / Shutterstock

      В Одессе цены на отопление вскоре могут подскочить почти в два раза.

      Сообщение обнародовали на сайте  Одесского городского совета.

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      Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" предлагает повысить тарифы на отопление для людей, проживающих в домах без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии, на 72% – то есть с 30,76 гривен за квадратный метр до 52,92 гривен. Для тех же, кто установил счетчики, цена подскочит не так высоко – на 54%. То есть с 1,229 тысячи гривен за 1 Гкал до почти 1,889 тысячи гривен.

      Такое резкое поднятие цен в горсовете обосновывают тем, что в действующих тарифах не учтены изменения в ценах на покупные энергоносители и расходы на оплату труда. В частности, рост цены на природный газ на 23%, тарифов на электроэнергию – на 18%, на услуги водоснабжения – в 2,1 раза, рост средней заработной платы в 1,9 раза.

      У одесситов есть семь дней, чтобы обратиться к депутатам горсовета со своими просьбами и предложениями.


       

      Теги: Новости Украины Новости Одессы коммунальные услуги Тарифы отопительный сезон
      Источник: 24 Канал
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