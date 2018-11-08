В одном из украинских городов тарифы на отопление хотят поднять на 72%

В Одессе цены на отопление вскоре могут подскочить почти в два раза.

Сообщение обнародовали на сайте Одесского городского совета.

Читайте также: Как платить за комуслуги в Украине, если субсидию еще не начислили

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" предлагает повысить тарифы на отопление для людей, проживающих в домах без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии, на 72% – то есть с 30,76 гривен за квадратный метр до 52,92 гривен. Для тех же, кто установил счетчики, цена подскочит не так высоко – на 54%. То есть с 1,229 тысячи гривен за 1 Гкал до почти 1,889 тысячи гривен.

Такое резкое поднятие цен в горсовете обосновывают тем, что в действующих тарифах не учтены изменения в ценах на покупные энергоносители и расходы на оплату труда. В частности, рост цены на природный газ на 23%, тарифов на электроэнергию – на 18%, на услуги водоснабжения – в 2,1 раза, рост средней заработной платы в 1,9 раза.

У одесситов есть семь дней, чтобы обратиться к депутатам горсовета со своими просьбами и предложениями.



