В офис - с четырехлапыми: как львовяне пришли на работу с собаками

6 июля во Львове горожане уже в шестой раз присоединились к Всеукраинской акции "Возьми собаку на работу". На этот раз в рабочей атмосфере вместе с хозяевами было почти шестьдесят собачек.

Психологи утверждают, что присутствие животного на рабочем месте снимает стресс и способствует более свободной атмосфере. Также это уверенность, что ваш любимец в безопасности и не скучает.

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"Когда есть возможность взять собаку на рабочее место, она ведет себя очень вежливо, благодарна хозяевам за это, виляет хвостиком. Когда животное остается дома, то для него это стресс, знает, что хозяин вернется поздно вечером, лежит, скучает и переживает", – рассказала хозяйка собаки Ирина Шевченко.

Акция "Возьми собаку на работу" в этом году охватила более пятидесяти украинских городов и почти пять сотен компаний.

Напомним, 15 июня, львовские спасатели вытащили лису, которая упала в заброшенный бассейн на улице Погулянка и не могла выбраться из него.