23:21
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Эпическое рандеву Путина и Терезы Мэй. Шоу Трумэна на футболе в РФ
Вєсті Кремля
21:57, сегодня
Вести.UA. Гройсман против всех. Свободомыслящий Добкин
Вєсті.UA
21:21, сегодня
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В офис - с четырехлапыми: как львовяне пришли на работу с собаками

43 Читати новину українською

6 июля во Львове горожане уже в шестой раз присоединились к Всеукраинской акции "Возьми собаку на работу". На этот раз в рабочей атмосфере вместе с хозяевами было почти шестьдесят собачек.

Психологи утверждают, что присутствие животного на рабочем месте снимает стресс и способствует более свободной атмосфере. Также это уверенность, что ваш любимец в безопасности и не скучает.

Читайте также: Сеть без ума от оптической иллюзии с котом: видео

"Когда есть возможность взять собаку на рабочее место, она ведет себя очень вежливо, благодарна хозяевам за это, виляет хвостиком. Когда животное остается дома, то для него это стресс, знает, что хозяин вернется поздно вечером, лежит, скучает и переживает", – рассказала хозяйка собаки Ирина Шевченко.

Акция "Возьми собаку на работу" в этом году охватила более пятидесяти украинских городов и почти пять сотен компаний.

Напомним, 15 июня, львовские спасатели вытащили лису, которая упала в заброшенный бассейн на улице Погулянка и не могла выбраться из него.

Теги: Новости Украины мир животных Новости Львова
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук