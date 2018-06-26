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В офис именитой голландской газеты в Амстердаме врезался фургон: СМИ заявляют о теракте

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После удара транспортное средство загорелось
После удара транспортное средство загорелось / tmgonlinemedia.nl

В офис издания "De Telegraaf" в Амстердаме в ночь на 26 июня врезался фургон. После удара транспортное средство загорелось.

Инцидент произошел около 4 утра по местному времени, пишут на сайте издания.

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Белый фургон на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания в Амстердаме, после чего загорелся. По информации правоохранителей, высота пламени достигла 14 метров.

Отмечается, что пожарные быстро потушили пожар. А вот водитель фургона с места аварии скрылся, сейчас его разыскивает полиция.

К счастью, в офисе издания никого из работников не было. На месте дежурили только охранники, но они не пострадали.

В "De Telegraaf" заявляют о совершении теракта, там отмечают, что добраться до фасада здания мог только тот, "кто действительно этого хотел", поскольку перед зданием установлены бетонные ящики для цветов.

Все указывает на то, что это была направленная атака. Мы не дадим себя запугать,
– заявил главный редактор издания Паул Янсен.

Сейчас полиция рассматривает инцидент как целенаправленную атаку. Водителя фургона ищут.


 

Теги: Нидерланды Теракт журналисты
Источник: 24 Канал
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