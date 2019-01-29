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      В оккупированной Горловке обвалились стена и крыша машзавода: погиб рабочий – фото, видео

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      В Горловке, что располагается на оккупированной части Донетчины, обвалились стены и потолок ремонтно-механического цеха машиностроительного завода. В результате под завалами погиб один из рабочих.

      Об этом сообщил так называемый "глава администрации" Горловки Иван Приходько в одной из соцсетей.

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      Инцидент произошел в ремонтно-механическом цехе завода

      Обрушение стен и потолков на территории Горловского машзавода произошло около 8 часов утра. В ремонтно-механическом цехе "сложилось" около 1500 квадратных метров. Цех является действующим. Общая площадь здания составляет 70 квадратных метров.

      В результате инцидента под завалами оказался слесарь-ремонтник завода. В 14:40 его тело спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов. Имя погибшего – Алексей Жеребко. Ему было 63 года (родился 23 апреля 1955 года). Больше никто не пострадал.

      Обрушение в цехе на машзаводе в Горловке: смотрите видео

       

      По информации СМИ, трагедия могла произойти из-за большого скопления снежной массы на крыше завода.

      На месте работали, как представители так называемого "МЧС" фейковой республики, так и "правоохранители".

      РЕЗОНАНСНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ СЛУЧАЛИСЬ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ:

       
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      Теги: Новости Украины Жертвы Чрезвычайное происшествие Горловка Фотоновости
      Источник: 24 канал
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