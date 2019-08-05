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      В оккупированной Ялте кинобренд IMAX показывает фильмы на русском языке: Канада устроит проверку

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      "Сатурн IMAX" показывает в Ялте фильмы на русском
      "Сатурн IMAX" показывает в Ялте фильмы на русском / yalta.kinoafisha.info

      Кинотеатр канадского бренда IMAX демонстрирует на аннексированном полуострове фильмы на русском языке. За дело уже взялись в отечественном МИД, а также отреагировали в официальной Оттаве.

      О незаконной деятельности ялтинского кинотеатра "Сатурн-IMAX" сообщили журналисты спецпроекта "Крым. Реалии".

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      В МИД тоже знают о ситуации и уже поручили проработать вопрос посольству Украины в Канаде.

      Кстати, в официальной Оттаве мгновенно отреагировали на ситуацию. Там говорят: деятельность компании IMAX в Ялте проверит Королевская канадская конная полиция и Канадская таможенная служба.

      Канада приняла конкретные меры относительно оккупированного Россией Крыма, а также в отношении украинских физических и юридических лиц, связанных с незаконной аннексией и оккупацией полуострова. Все лица в Канаде и канадцы за рубежом должны придерживаться этих санкций. Это касается физических и юридических лиц. Нарушение санкций является уголовным преступлением,
      – сообщили в канадском посольстве.

      кінотеатр IMAX в Ялті
      Кинотеатр IMAX в Ялте, который демонстрирует фильмы на русском языке / фото с официального сайта кинотеатра

      Что такое IMAX?Это канадский кинобренд, который имеет кинозалы по всему миру. Формат фильмов, которые демонстрируют в таких кинотеатрах, рассчитан на воспроизведение лент значительно большего размера и разрешения. Стандартный размер IMAX-экрана составляет 22 метра в ширину и 16,1 метра в высоту, но может быть и больше. Покрытие экрана – латексное или металлизированное. Это позволяет сделать изображение более ярким и контрастным, чем в обычном кинотеатре. Благодаря особому расположению рядов в кинозале и форме самого экрана изображение заполняет всю зону видимости, создавая максимальный эффект присутствия.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Кино Новости Крыма Канада МИД Украины
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