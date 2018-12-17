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      В оккупированной Макеевке юноша прыгнул с крыши многоэтажки на глазах у матери: шокирующее видео

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      В Макеевке погиб подросток
      В Макеевке погиб подросток

      На контролируемой пророссийскими боевиками территории Донецкой области в городе Макеевка в субботу, 15 декабря, погиб подросток – он прыгнул с многоэтажного дома, вроде, с самодельным парашютом.

      Об этом сообщила ТСН.

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      Во время исполнения смертельного трюка зрители под домом снимали, что происходит, а впоследствии опубликовали в социальных сетях. Свидетелем гибели юноши стала и его мать.

      Местные СМИ сообщают, что парню было 15 лет. Он прыгнул с крыши недостроенной 14-этажки в микрорайоне "Солнечный". В записях в сообществе "В Макеевке" из соцсети "ВКонтакте" указано, что парашют парня был сложен неправильно, как неправильна была и техника прыжка. Хоть парень и одел шлем – он получил слишком тяжелые травмы и скончался.

      Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика и опасное поведение! Лицам до 18 лет смотреть запрещено.

       

      Впрочем, даже если бы юноша имел исправный парашют, он бы не смог удачно прыгнуть: самой низкой допустимой высотой прыжка с парашютом является 70 метров, то есть вдвое больше, чем та, с которой осуществлялся трагический трюк. И это речь идет только о спасательном парашюте, основной раскрывается на еще большей высоте.

      Напомним, в пятницу, 14 декабря, умер Дмитрий Ружевич – украинский рекордсмен, который в 13 лет стал директором частной библиотеки в селе Сергеевка Донецкой области. А 9 декабря в киевском метро скончалась 9-летняя девочка: медики в течение 40 минут боролись за ее жизнь прямо на станции "Дворец спорта".

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Макеевка Новости Донецка Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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