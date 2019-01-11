В оккупированной Макеевке обрушилась крыша торгового ряда, есть пострадавшие: фото и видео
В оккупированной пророссийскими боевиками Макеевке днем 11 января обрушился навес торгового ряда на Красном рынке. Обвал произошел из-за большого количества снега, что собрался на навесе.
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей.
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Так, очевидцы заявили, что крыша торгового ряда упала под тяжестью снега.
Как пишет в Twitter блогер Necro Mancer, на Красном рынке упал каркас, крыша. По его словам, пострадало три человека.
Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт,
– говорится в сообщении.
По словам местных жителей, прохожие лопатами помогали разбирать завалы и извлекать людей.
Смотрите видео: в Макеевке обрушилась крыша торгового ряда на рынке