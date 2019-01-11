В оккупированной Макеевке обрушилась крыша торгового ряда, есть пострадавшие: фото и видео

В оккупированной пророссийскими боевиками Макеевке днем 11 января обрушился навес торгового ряда на Красном рынке. Обвал произошел из-за большого количества снега, что собрался на навесе.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей.

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Так, очевидцы заявили, что крыша торгового ряда упала под тяжестью снега.

Как пишет в Twitter блогер Necro Mancer, на Красном рынке упал каркас, крыша. По его словам, пострадало три человека.

Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт,

– говорится в сообщении.

По словам местных жителей, прохожие лопатами помогали разбирать завалы и извлекать людей.

#Макеевка: "На Красном рынке упал каркас, крыша. Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт".

- длинный открытый торговый ряд,от менял до остановки который

- весь ряд обрушило там где флаги продавали, носки

- пострадали 3челhttps://t.co/LC4hbBbWBD pic.twitter.com/Q07eKOtUGj — Necro Mancer (@666_mancer) 11 січня 2019 р.

Смотрите видео: в Макеевке обрушилась крыша торгового ряда на рынке