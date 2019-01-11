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      В оккупированной Макеевке обрушилась крыша торгового ряда, есть пострадавшие: фото и видео

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      В оккупированной Макеевке обрушилась крыша торгового ряда
      В оккупированной Макеевке обрушилась крыша торгового ряда / Фото из соцсетей

      В оккупированной пророссийскими боевиками Макеевке днем 11 января обрушился навес торгового ряда на Красном рынке. Обвал произошел из-за большого количества снега, что собрался на навесе.

      Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей.

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      Так, очевидцы заявили, что крыша торгового ряда упала под тяжестью снега.

      Как пишет в Twitter блогер Necro Mancer, на Красном рынке упал каркас, крыша. По его словам, пострадало три человека.

      Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт,
      – говорится в сообщении.

      По словам местных жителей, прохожие лопатами помогали разбирать завалы и извлекать людей.

      Смотрите видео: в Макеевке обрушилась крыша торгового ряда на рынке

       

      Теги: Новости Украины Новости Донецка Макеевка Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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