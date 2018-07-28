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В оккупированном Донбассе трое подростков подорвались на мине, когда посещали могилу товарища

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На Донбассе подорвались на мине трое подростков, двое – погибли
На Донбассе подорвались на мине трое подростков, двое – погибли / Иллюстративное фото

На оккупированной территории Донбасса трое подростков подорвались на мине, когда посещали могилу товарища. Двое из них погибли.

Об этом на брифинге сказал полковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба Минобороны.

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По информации военных, двое подростков погибли на месте.

Хаотичное минирование представляет опасность для местного населения. 25 июля трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте" – сообщил Гуцуляк.

Напомним, 27 июля российские оккупационные войска более 30 раз били по позициям украинских военных, в том числе используя тяжелое вооружение. Вследствие обстрелов один боец ВСУ погиб.

Теги: Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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