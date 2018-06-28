В оккупированном Донецке выступили российские звезды: фото и видео

В оккупированном Донецке дали концерт российские певцы Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев и поп-группа "Марсель". Концерт был посвящен Дню молодежи и состоялся под открытым небом в парке культуры и отдыха имени Щербакова.

Об этом свидетельствует видео с концерта, опубликованное в Instagram-аккаунте Дайнеко.

"В музыке самый кайф – это живой экспромт. Особенно, когда так неожиданно вспоминаешь добрые песни, которые очень даже хорошо знаешь. Спасибо, друзья, за такой неожиданный и очень веселый вечер!", – говорится в подписи к видео.

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Вчера я была человек-цветочек️ Допис, поширений Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 27 Чер 2018 р. о 4:09 PDT

Отметим, что впоследствии Алексей Воробьев выступил и в оккупированном Луганске.

Алексей Воробьев выступил на оккупированном Донбассе