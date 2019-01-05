В оккупированном Крыму сошла лавина: спасатели расчистили дорогу по подъему Ай-Петри – видео

В аннексированном Россией Крыму спасатели расчистили дорогу от снега после схода лавины по подъему горы Ай-Петри. На спасательную операцию потратили около 12 часов.

Об этом сообщает так называемое МЧС Крыма.

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Ранее 24 канал сообщал, что в оккупированном Крыму на подъеме горы Ай-Петри сошла небольшая лавина. Из-за этого более 100 автомобилей застряли на трассе и на плато горы.

Известно, что спасатели работали с 20:30 4 января до 6 утра 5 января. В 7 утра автодорогу уже расчистили и она работала в обычном режиме. Кроме того, в службе указали, что пострадавших нет.

К слову, в результате схода четырех снежных масс общим объемом 800 кубических метров на трассе и плато Ай-Петри застряли около 100 автомобилей и 300 человек. В так называемом МЧС отметили, что туристам, которые застряли на плато, предоставили обогрев и горячее питание.

Стоит добавить, что служба также напомнила жителям и туристам, что автодорога через гору Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты перекрыта для всех видов транспорта.