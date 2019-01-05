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      В оккупированном Крыму сошла лавина: спасатели расчистили дорогу по подъему Ай-Петри – видео

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      В оккупированном Крыму сошла лавина: спасатели расчистили дорогу по подъему крымской Ай-Петри
      В оккупированном Крыму сошла лавина: спасатели расчистили дорогу по подъему крымской Ай-Петри / Фото из открытых источников

      В аннексированном Россией Крыму спасатели расчистили дорогу от снега после схода лавины по подъему горы Ай-Петри. На спасательную операцию потратили около 12 часов.

      Об этом сообщает так называемое МЧС Крыма.

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      Ранее 24 канал сообщал, что в оккупированном Крыму на подъеме горы Ай-Петри сошла небольшая лавина. Из-за этого более 100 автомобилей застряли на трассе и на плато горы.

      Известно, что спасатели работали с 20:30 4 января до 6 утра 5 января. В 7 утра автодорогу уже расчистили и она работала в обычном режиме. Кроме того, в службе указали, что пострадавших нет.

      К слову, в результате схода четырех снежных масс общим объемом 800 кубических метров на трассе и плато Ай-Петри застряли около 100 автомобилей и 300 человек. В так называемом МЧС отметили, что туристам, которые застряли на плато, предоставили обогрев и горячее питание.

       
       
       
       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #жесть #айпетри #лавина #завал

      Допис, поширений Anton Kuchuk (@anton_kuchuk)

      Стоит добавить, что служба также напомнила жителям и туристам, что автодорога через гору Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты перекрыта для всех видов транспорта.

      Теги: Чрезвычайное происшествие Снег в Украине Непогода в Украине Новости Украины Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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