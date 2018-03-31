В оккупированном Крыму устроили милитарные концерты с участием детей: фото
В сети опубликованы фотографии, на которых зафиксированы очередные концерты в оккупированном Крыму на военную тематику с участием детей.
Соответствующие фото опубликованы в Twitter-аккаунте RoksolanaToday & Крым.
Так, 29-30 марта в школах Симферопольского и Сакского районов проходил конкурс "Мы все – наследники Великой Победы". На фото с мероприятий видно, что во время выступлений все дети были одеты в костюмы, похожие на обмундирование советских военных во время Второй мировой войны.
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Источник: 24 Канал
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