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      В оккупированном Крыму выросли цены на коммуналку

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      Жители оккупированного Крыма будут платить за газ и воду больше
      Жители оккупированного Крыма будут платить за газ и воду больше / www.5.ua

      С начала 2019 года для жителей оккупированного Крыма подорожали тарифы на газ, воду и теплоснабжение. Также по карманам крымчан ударят цены на налог за вывоз мусора.

      Об этом сообщают  "Факты" со ссылкой на Госкомцен РФ.

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      Увеличение цены за коммунальные услуги в Крыму обусловлено повышением ставки налога на добавленную стоимость, которая в 2019 году выросла на 2 процента.

      Стоимость 1000 кубических метров газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубических метров газа в год составляет для жителей полуострова 4827,08 рублей, при потреблении свыше 3500 кубических метров – 8627,48 рублей,
      – говорится в тексте сообщения.

      На водоснабжение и водоотведение также подняли тарифы, их цена выросла на 2,47% и 1,1% соответственно. В общем, в Крыму население платит за водоснабжение 31,55 гривен за один кубический метр, а за водоотведение — 30,71 гривен.

      Следующее увеличение тарифов на газ и воду ждет жителей оккупированного полуострова уже с 1 июля 2019 года. К тому же, увеличится цена на налог за вывоз мусора. Так, с 1 января 2019 года тариф на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов на территории Крыма увеличится в среднем на 17, 49 рублей.

      Напомним, что в Крыму возникли проблемы с поставкой пресной воды. Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода с материковой Украины, не давая им стать солеными. Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По этому поводу оккупационная власть Крыма приняла решение о строительстве водовода для транспортировки воды из Тайганского водохранилища в Белогорский район.

      Теги: Новости Украины Новости политики Коммунальные услуги Тарифы Тарифы на газ Крым (спецпроект) Крымский мост
      Источник: 24 Канал
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