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      В оккупированном Луганске вспыхнул грипп: школы массово закрывают на карантин

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      В оккупированном Луганске бушует грипп
      В оккупированном Луганске бушует грипп / Фото из открытых источников

      Из-за отсутствия вакцин оккупированный Луганск страдает от гриппа. Наиболее уязвимая к болезни группа – дети.

      Об этом сообщает из Луганска источник 24 каналу.

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      Так, из общеобразовательных и внешкольных учреждений "республики" с 26 декабря объявили карантин из-за превышения порога эпидемической ситуации относительно гриппа. Но чтобы не заявлять о карантине официально, ученикам и родителям сообщили, что преждевременные зимние каникулы (26.12.2018 - 14.01.2019) связаны с длинными Рождественскими праздниками и дополнительными выходными.

      В связи с негласным карантином, оккупанты отменили занятия не только в общеобразовательных заведениях, но и в художественных и музыкальных школах.

      Очень-очень много больных, особенно среди детей. Причина эпидемии – вакцинации практически нет, профилактики нет, больных почти не лечат,
      – сообщили в комментарии 24 каналу.

      Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Грипп в Украине Вакцина Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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