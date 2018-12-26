В оккупированном Луганске вспыхнул грипп: школы массово закрывают на карантин
Из-за отсутствия вакцин оккупированный Луганск страдает от гриппа. Наиболее уязвимая к болезни группа – дети.
Об этом сообщает из Луганска источник 24 каналу.
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Так, из общеобразовательных и внешкольных учреждений "республики" с 26 декабря объявили карантин из-за превышения порога эпидемической ситуации относительно гриппа. Но чтобы не заявлять о карантине официально, ученикам и родителям сообщили, что преждевременные зимние каникулы (26.12.2018 - 14.01.2019) связаны с длинными Рождественскими праздниками и дополнительными выходными.
В связи с негласным карантином, оккупанты отменили занятия не только в общеобразовательных заведениях, но и в художественных и музыкальных школах.
Очень-очень много больных, особенно среди детей. Причина эпидемии – вакцинации практически нет, профилактики нет, больных почти не лечат,
– сообщили в комментарии 24 каналу.
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