В оккупированный Донбасс направляется очередной "гумконвой" России: уже 93-й за время войны
МЧС России направило на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей очередной "гуманитарный конвой". Общий вес груза составляет более 580 тонн.
Это уже 93-я колонна с "гуманитарной помощью" с начала российской агрессии против Украины, сообщает ТАСС.
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В России заявляют, что в состав помощи входят медикаменты и детское питание. "Гумконвой" был отправлен из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону российско-украинской границы. Автомобили направляются в оккупированные Донецк и Луганск.
Предыдущая такая "гуманитарка" из России прибыла на Донбасс 21 ноября.
Что известно о поставках российской "гуманитарной помощи" на Донбасс
- Россия поставляет на оккупированные территории так называемую "гуманитарную помощь" еще с 2014 года, когда начала вооруженную агрессию против Украины. Украинских таможенников и пограничников к проверке таких грузов не допускают.
- Со своей стороны Украина уже не раз заявляла, что Россия под видом поставок "гуманитарки" нарушает территориальную целостность нашего государства, поэтому призвала агрессора прекратить такие действия.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала