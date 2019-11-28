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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В оккупированный Донбасс направляется очередной "гумконвой" России: уже 93-й за время войны

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      На Донбасс едет очередной "гумкомвой" из России / dt.ua

      МЧС России направило на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей очередной "гуманитарный конвой". Общий вес груза составляет более 580 тонн.

      Это уже 93-я колонна с "гуманитарной помощью" с начала российской агрессии против Украины, сообщает ТАСС.

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      В России заявляют, что в состав помощи входят медикаменты и детское питание. "Гумконвой" был отправлен из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону российско-украинской границы. Автомобили направляются в оккупированные Донецк и Луганск.

      Предыдущая такая "гуманитарка" из России прибыла на Донбасс 21 ноября.

      Что известно о поставках российской "гуманитарной помощи" на Донбасс

      • Россия поставляет на оккупированные территории так называемую "гуманитарную помощь" еще с 2014 года, когда начала вооруженную агрессию против Украины. Украинских таможенников и пограничников к проверке таких грузов не допускают.
      • Со своей стороны Украина уже не раз заявляла, что Россия под видом поставок "гуманитарки" нарушает территориальную целостность нашего государства, поэтому призвала агрессора прекратить такие действия.

      гумконвой донбас росія
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Оккупированные территории Новости Донецка Новости Луганска Война на Донбассе Новости России
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