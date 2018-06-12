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В OnePlus 6 обнаружили еще одну критическую уязвимость

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В OnePlus 6 обнаружили еще одну критическую уязвимость
В OnePlus 6 обнаружили еще одну критическую уязвимость / androidauthority

Новый флагман OnePlus 6 вышел на рынки не только с недоработанной функцией сканирования лица, а еще с одним опасным недостатком. Специалист по безопасности Джейсон Доненфельд обнаружил, что даже с заблокированным инсталлятором на смартфон без проблем можно установить модифицированное программное обеспечение для полного доступа к устройству.

Об этом сообщает Android Police.

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По словам Доненфельда, в ходе исследования нового флагмана OnePlus он обнаружил критическую уязвимость в системе безопасности. Обычно производители блокируют установщик, чтобы защитить пользователей от вредоносных программ и злоумышленников. На аппаратах OnePlus разблокировать установщик не составляет труда, так как эти смартфоны открыты для всевозможных модификаций. Однако в случае с OnePlus 6 при наличии физического доступа к устройству кто-либо способен получить полный контроль над ним.

Для взлома смартфона достаточно подключить его кабелем к компьютеру, а затем перезапустить в режиме установщика. После этого на аппарат можно скачать и установить любое модифицированное программное обеспечение.

На OnePlus 6 з легкістю можна встановити шкідливе програмне забезпечення
На OnePlus 6 с легкостью можно установить вредоносное программное обеспечение

В компании OnePlus признали наличие уязвимости и пообещали вскоре устранить ее.

Мы серьезно относимся к безопасности в OnePlus. Мы находимся на связи с исследователем безопасности и вскоре выпустим обновление программного обеспечения,
– отметил представитель OnePlus.

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Теги: Техно Китай Смартфоны Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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