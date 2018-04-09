В ООН назвали главную причину смерти женщин 30 – 49 лет
Главной причиной смерти женщин 30 – 49 лет во всем мире является ВИЧ-инфекция, а на втором месте – ишемическая болезнь сердца.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Третье место в смертности женщин 30 – 40 лет заняли проблемы с беременностью и родами, на четвертом – инсульт.
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Рак груди в этом печальном антирейтинге оказался на пятой позиции, на шестой – туберкулез.
Источник: 24 Канал
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