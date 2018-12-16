В ООН обнародовали информацию о жертвах среди мирного населения на Донбассе в ноябре

Число жертв среди мирных жителей в результате боевых действий на Донбассе несколько сократилась, если сравнивать показатели ноября и октября. В частности, так утверждают в Организации Объединенных Наций.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба ООН.

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По данным организации, в ноябре по сравнению с октябрем число жертв среди гражданского населения на Востоке Украины сократилось на 45% , также снизилась в среднем и активность нарушений безопасности – до 1100 инцидентов в месяц.

В общем за ноябрь пострадали 10 человек: 8 ранены и еще 2 погибли в результате разрыва мин. В течение всего 2018 года на Донбассе пострадали 210 человек из числа гражданского населения.

В то же время в ООН добавляют, что в Донецкой и Луганской областях в помощи нуждаются 3,4 миллиона жителей : им необходимы продовольственная безопасность и соцобеспечения. Кроме того, 2,3 миллионов жителей требуют квалифицированную медицинскую помощь и питание.

Также представители организации отметили, что в ноябре из-за перебоев в подаче электроэнергии и воды ухудшились условия жизни у 8000 мирных жителей Донбасса, проживающих в двух городах, что расположены вдоль линии разграничения.



Гуманитарная ситуация на Донбассе: данные ООН

Украина:

в ноябре число жертв среди гражданского населения на востоке страны сократилось на 45% по сравнению с октябрем.

Данные из обзора гуманитарной ситуации по состоянию на 14 декабря 2018. pic.twitter.com/0Ts3o8VAlw — ООН (@UnitedNationsRU) December 15, 2018

Напомним, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в октябре на Донбассе было зафиксировано 18 жертв среди гражданского населения: 5 человек были убиты и еще 13 ранены.