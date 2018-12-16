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      В ООН обнародовали информацию о жертвах среди мирного населения на Донбассе в ноябре

      43 Читати новину українською
      Сколько гражданских погибло на Донбассе в ноябре: информация от ООН
      Сколько гражданских погибло на Донбассе в ноябре: информация от ООН / 24 канал

      Число жертв среди мирных жителей в результате боевых действий на Донбассе несколько сократилась, если сравнивать показатели ноября и октября. В частности, так утверждают в Организации Объединенных Наций.

      Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба ООН.

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      По данным организации, в ноябре по сравнению с октябрем число жертв среди гражданского населения на Востоке Украины сократилось на 45%, также снизилась в среднем и активность нарушений безопасности до 1100 инцидентов в месяц.

      В общем за ноябрь пострадали 10 человек: 8 ранены и еще 2 погибли в результате разрыва мин. В течение всего 2018 года на Донбассе пострадали 210 человек из числа гражданского населения.

      В то же время в ООН добавляют, что в Донецкой и Луганской областях в помощи нуждаются 3,4 миллиона жителей: им необходимы продовольственная безопасность и соцобеспечения. Кроме того, 2,3 миллионов жителей требуют квалифицированную медицинскую помощь и питание.

      Также представители организации отметили, что в ноябре из-за перебоев в подаче электроэнергии и воды ухудшились условия жизни у 8000 мирных жителей Донбасса, проживающих в двух городах, что расположены вдоль линии разграничения.

      ООН, Донбасс, жертвы, война, гуманитарная ситуация
      Гуманитарная ситуация на Донбассе: данные ООН 

      Напомним, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в октябре на Донбассе было зафиксировано 18 жертв среди гражданского населения: 5 человек были убиты и еще 13 ранены.

      Теги: Жертвы Новости Украины Война на Донбассе ООН
      Источник: 24 канал
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