В ООН обнародовали информацию о жертвах среди мирного населения на Донбассе в ноябре
Число жертв среди мирных жителей в результате боевых действий на Донбассе несколько сократилась, если сравнивать показатели ноября и октября. В частности, так утверждают в Организации Объединенных Наций.
Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба ООН.
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По данным организации, в ноябре по сравнению с октябрем число жертв среди гражданского населения на Востоке Украины сократилось на 45%, также снизилась в среднем и активность нарушений безопасности – до 1100 инцидентов в месяц.
В общем за ноябрь пострадали 10 человек: 8 ранены и еще 2 погибли в результате разрыва мин. В течение всего 2018 года на Донбассе пострадали 210 человек из числа гражданского населения.
В то же время в ООН добавляют, что в Донецкой и Луганской областях в помощи нуждаются 3,4 миллиона жителей: им необходимы продовольственная безопасность и соцобеспечения. Кроме того, 2,3 миллионов жителей требуют квалифицированную медицинскую помощь и питание.
Также представители организации отметили, что в ноябре из-за перебоев в подаче электроэнергии и воды ухудшились условия жизни у 8000 мирных жителей Донбасса, проживающих в двух городах, что расположены вдоль линии разграничения.
Гуманитарная ситуация на Донбассе: данные ООН
Напомним, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в октябре на Донбассе было зафиксировано 18 жертв среди гражданского населения: 5 человек были убиты и еще 13 ранены.