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В ООС заверили, что не запрещают военным отвечать на обстрелы боевиков на Донбассе

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Командование ООС не запрещает военным стрелять в ответ на обстрелы пророссийских боевиков
Командование ООС не запрещает военным стрелять в ответ на обстрелы пророссийских боевиков / Ua.news

Командование Операции Объединенных сил не запрещает военнослужащим Вооруженных сил Украины открывать огонь по позициям пророссийских боевиков на Донбассе. Информация о соответствующем запрете является "выдумкой волонтеров".

Об этом в комментарии изданию InfoResist сказал начальник пресс-центра ООС Юзеф Венскович.

Таким образом, он опроверг заявление военного журналиста Юрия Бутусова о том, что командующий оперативного командования "Восток" Александр Красноокий запрещает украинской артиллерии открывать огонь в ответ на обстрел боевиков из гаубиц и выражает замечания подчиненным за участие в перестрелках.

"Эта информация не соответствует действительности. Это домыслы каких-то волонтеров", – сказал начальник пресс-центра ООС.

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Стоит отметить, что информацию Бутусова о запрете военным стрелять в ответ подтвердили еще несколько волонтеров.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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