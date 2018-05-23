В ООС заверили, что не запрещают военным отвечать на обстрелы боевиков на Донбассе
Командование Операции Объединенных сил не запрещает военнослужащим Вооруженных сил Украины открывать огонь по позициям пророссийских боевиков на Донбассе. Информация о соответствующем запрете является "выдумкой волонтеров".
Об этом в комментарии изданию InfoResist сказал начальник пресс-центра ООС Юзеф Венскович.
Таким образом, он опроверг заявление военного журналиста Юрия Бутусова о том, что командующий оперативного командования "Восток" Александр Красноокий запрещает украинской артиллерии открывать огонь в ответ на обстрел боевиков из гаубиц и выражает замечания подчиненным за участие в перестрелках.
"Эта информация не соответствует действительности. Это домыслы каких-то волонтеров", – сказал начальник пресс-центра ООС.
Читайте также: Ситуация на Донбассе остается сложной: Украина понесла потери в боях
Стоит отметить, что информацию Бутусова о запрете военным стрелять в ответ подтвердили еще несколько волонтеров.