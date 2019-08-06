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      В ОПУ рассказали детали полета Зеленского на фестиваль "Квартала" в Одессу

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      На фестиваль "квартала" в Одессе Зеленские летали за свой счет, – ОПУ
      На фестиваль "квартала" в Одессе Зеленские летали за свой счет, – ОПУ / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский летал на фестиваль "Лига смеха" в Одессе в июле за свой счет. Так же сделала и первая леди Елена с лицами, которые ее сопровождали.

      Деньги из бюджета не тратились, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на ответ Офиса Президента Украины.

      Смотрите также: Зеленский прилетел на фестиваль "Лиги смеха" в Одессе: фото, видео

      Так, оба перелета были осуществлены рейсовыми самолетами авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в обоих направлениях: Киев – Одесса – Киев.

      Перелет из Киева в Одессу 26 июля был оплачен за свой счет, так же, как и перелет Елены Зеленской и сопровождающих ее лиц (накануне – 24 канал),
      – заявили в ОПУ.

      Согласно расписанию на сайте МАУ, в пятницу, когда летел Зеленский, есть три рейса сообщением Киев – Одесса с вылетом в таких часах:

      • 09:40 (прилет о 10:40);
      • 15:30 (прилет о 16:30);
      • 19:35 (прилет о 20:35).

      26 июля местные СМИ сообщали, что президент прилетел в 16:30. В день прибытия первой леди, 25 июля, расписание рейсов был аналогичный.

      Что еще известно о втором посещении президентом Одессы?

      Одесские СМИ сообщали об усиленной охране в местах, где находился Зеленский. Так, на морском вокзале, где происходило юмористическое шоу, зрителей пропускали только через металлоискатели, забирали даже пластиковые бутылки и стаканчики. Глава государства посетил фестиваль "Лиги смеха".

      Как рассказывают очевидцы, первая леди отдыхала на пляже "Табу", часть которого закрыли ради нее, а дно проверили водолазы.

      В этой поездке его сопровождала жена, дети и глава Офиса Президента Андрей Богдан. Впоследствии президент Зеленский обнародовал свое фото с одесского пляжа, на котором он позирует вместе с Богданом.


      Зеленский с Богданом на одесском пляже/ фото со страницы президента

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Новости Одессы Елена Зеленская
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