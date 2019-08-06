В ОПУ рассказали детали полета Зеленского на фестиваль "Квартала" в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский летал на фестиваль "Лига смеха" в Одессе в июле за свой счет. Так же сделала и первая леди Елена с лицами, которые ее сопровождали.

Деньги из бюджета не тратились, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на ответ Офиса Президента Украины.

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Так, оба перелета были осуществлены рейсовыми самолетами авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в обоих направлениях: Киев – Одесса – Киев.

Перелет из Киева в Одессу 26 июля был оплачен за свой счет, так же, как и перелет Елены Зеленской и сопровождающих ее лиц (накануне – 24 канал),

– заявили в ОПУ.

Согласно расписанию на сайте МАУ, в пятницу, когда летел Зеленский, есть три рейса сообщением Киев – Одесса с вылетом в таких часах:

09:40 (прилет о 10:40);

15:30 (прилет о 16:30);

19:35 (прилет о 20:35).

26 июля местные СМИ сообщали, что президент прилетел в 16:30. В день прибытия первой леди, 25 июля, расписание рейсов был аналогичный.

Что еще известно о втором посещении президентом Одессы?

Одесские СМИ сообщали об усиленной охране в местах, где находился Зеленский. Так, на морском вокзале, где происходило юмористическое шоу, зрителей пропускали только через металлоискатели, забирали даже пластиковые бутылки и стаканчики. Глава государства посетил фестиваль "Лиги смеха".

Как рассказывают очевидцы, первая леди отдыхала на пляже "Табу", часть которого закрыли ради нее, а дно проверили водолазы.

В этой поездке его сопровождала жена, дети и глава Офиса Президента Андрей Богдан. Впоследствии президент Зеленский обнародовал свое фото с одесского пляжа, на котором он позирует вместе с Богданом.



Зеленский с Богданом на одесском пляже/ фото со страницы президента