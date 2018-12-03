В ОРДЛО 9-летних детей учат ненавидеть Украину и стрелять: возмутительные детали

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей дети прошли обучение в так называемых "патриотических лагерях". Боевики учат детей обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине.

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, пишет "Интерфакс-Украина".

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Лисянский утверждает, что оккупанты привлекают даже детей к военному конфликту. Боевики на Донбассе развернули сеть лагерей, – так называемого патриотического воспитания.

Знаете, что это за воспитание. Это любовь к "русскому миру" и ненависть к украинцам, к Украине,

– сказал Павел Лисянский.

Более того, по результатам мониторинга ситуации в ОРДЛО удалось установить, что обучение в лагерях уже прошли более 5 тысяч детей. Начиная с 9 лет их учат собирать и разбирать автоматы.

Ранее, 24 канал сообщал, что в сети появились фото так называемого досуга детей в санаториях в оккупированном Крыму. Школьников, приехавших в заведения на отдых, одевают в военную форму.