В организме человека нашли опасные микрочастицы

Исследователи из Австралии обнаружили фрагменты микропластика в человеческом организме, что представляет угрозу жизни.

Об этом говорится в исследовании группы ученых из Австрийского агентства по окружающей среде и Венского университета, пишет EurekAlert!.

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Они провели анализ образцов экскрементов добровольцев из восьми стран: Австрии, Италии, России, Нидерландов, Финляндии, Польши, Японии и Великобритании.

Ученые обнаружили в каждом образце микрочастицы девяти различных видов пластика. В среднем в каждых 10 граммах анализов можно было найти 20 микрочастиц размером от 50 до 500 микрометров.

В организме человека нашли частицы микропластика

Кроме этого, добровольцы вели дневник питания. Анализ записей показал, что все участники ели пищу, которая упакована в пластик либо же пили воду из пластиковых бутылок.

Шесть из восьми человек также ели морскую рыбу – в океан, по разным оценкам, попадает до 5% всего пластика.

В океан попадает до 5% всего пластика

Исследования на животных показали, что несмотря на наибольшую концентрацию микропластика в кишечнике, эти частицы могут попадать в кровь, лимфу и печень.

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