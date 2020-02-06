В отделениях Укрпочты можно снимать наличные

Более 3 тысяч отделений Укрпочты оборудовали терминалами для снятия наличных без комиссии. Сервис ввели, ведь на него есть запрос.

О нововведениях в отделениях Укрпочты сообщает пресс-служба компании.

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Более 3 тысяч автоматизированных отделений Укрпочты оборудованы терминалами для снятия наличных без комиссии,

– говорится в сообщении.

Банкоматы обустроили в областных центрах и населенных пунктах с населением более 2 тысяч жителей. А именно там, где сокращают банковские отделения и банкоматы, но есть отделение Укрпочты с POS-терминалами.

В компании отметили, что несмотря на тренд диджитализации, видят запрос на снятие наличных. Поэтому после успешного пилота услуги на Львовщине, ее распространяют по всей стране.

Украинцы могут снять с банкомата от 50 до 10 тысяч гривен за одну операцию. Комиссия за снятие наличных в почтовых отделениях отсутствует. Однако возможна комиссия банка, выпустившего карту.

В августе прошлого года жители Львовщины первыми получили возможность снимать наличные с банковской карты. Сервис работал в 315 автоматизированных отделениях.

Перечень почтовых отделений, где можно снять наличные – по ссылке.

Обратите внимание! В декабре 2019 года Укрпочта запустила тестовую версию сервиса по онлайн-подписке газет и журналов. Украинцы могут выбрать любое украинское или иностранное издание, а также подписаться на электронные версии газет и журналов.