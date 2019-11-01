В отношении Федыны и Звиробий открыли дело из-за скандального обращения к Зеленскому, – нардеп

Правоохранители открыли уголовное дело в отношении народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны и волонтера Маруси Звиробий (настоящее имя – Елена Самбул) после их скандального видеообращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Передайте кто-то Звиробий и Федыне номер уголовного производства (42019000000002276) касательно их призывов к убийству человека и свержению государственной власти", – написал в Фейсбуке нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Смотрите видео, из-за которого Федына и Звиробий раскритиковали Зеленского

В комментариях к своему сообщению Качура написал, что будет способствовать расследованию. Заметим, что именно этот нардеп и пожаловался правоохранителям на Федыну и Звиробий.

Что известно о скандальном видеообращении Федыны и Звиробий?

26 октября Федына опубликовала в своем фейсбуке видеообращение, на котором со Звиробий комментирует визит Зеленского в Золотое на Донбассе. Там именно должно стартовать разведение войск и президент провел разговор с добровольцами с призывом не мешать этому процессу и убрать оружие.

Народного депутата и волонтера возмутила эмоциональная манера общения Зеленского с добровольцами. Женщины использовали ненормативную лексику и обратились к президенту с такими словами:

Ты там чаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет,

– сказала Звиробий.

Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы,

– добавила Федына.

Смотрите видео 18+ с обращением Федыны и Звиробий к Зеленскому: