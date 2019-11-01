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      В отношении Федыны и Звиробий открыли дело из-за скандального обращения к Зеленскому, – нардеп

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      В отношении Федыны и Звиробий открыли дело
      В отношении Федыны и Звиробий открыли дело / Коллаж 24 канала

      Правоохранители открыли уголовное дело в отношении народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны и волонтера Маруси Звиробий (настоящее имя – Елена Самбул) после их скандального видеообращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

      "Передайте кто-то Звиробий и Федыне номер уголовного производства (42019000000002276) касательно их призывов к убийству человека и свержению государственной власти", – написал в Фейсбуке нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

      Смотрите видео, из-за которого Федына и Звиробий раскритиковали Зеленского

      В комментариях к своему сообщению Качура написал, что будет способствовать расследованию. Заметим, что именно этот нардеп и пожаловался правоохранителям на Федыну и Звиробий.

      Что известно о скандальном видеообращении Федыны и Звиробий?

      26 октября Федына опубликовала в своем фейсбуке видеообращение, на котором со Звиробий комментирует визит Зеленского в Золотое на Донбассе. Там именно должно стартовать разведение войск и президент провел разговор с добровольцами с призывом не мешать этому процессу и убрать оружие.

      Народного депутата и волонтера возмутила эмоциональная манера общения Зеленского с добровольцами. Женщины использовали ненормативную лексику и обратились к президенту с такими словами:

      Ты там чаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет,
      – сказала Звиробий.

      Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы,
      – добавила Федына.

      Смотрите видео 18+ с обращением Федыны и Звиробий к Зеленскому:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Разведение войск Слуга народа Скандал Европейская солидарность Владимир Зеленский Ситуация в Золотом София Федина Криминальные новости Расследования
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