В отношениях важнейшим понятием является доверие, – Мухарский

Неординарный шоумен Антин Мухарский из-за конфликта с женой, телеведущей Снежаной Егоровой по уплате алиментов в феврале выехал за границу. Он рассказал, что теперь для него базовым понятием в отношениях есть абсолютное доверие.

Об этом говорится в интервью 24 каналу: Антин Мухарский: украинцам нужно не впадать в эйфорию и не отчаиваться

"Я понял, что в отношениях есть базовое понятие, которое стало для меня самым важным, – абсолютное доверие. То есть, когда у людей, которые создают пару, одни пароли к телефону и почте. Они ходят вместе, сдают анализы крови и всего остального, читают одни книги, смотрят одни фильмы. У них есть совместный проект, который они воплощают и ради которого живут. Поддерживают друг друга, потому что когда ты не поддержал свою половинку, она стала слабее, и завтра у нее не хватит сил поддержать тебя", – сказал Мухарский.

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Он добавил, что доверие – это когда двое становятся одним. Якобы пафосная мудрость, но на практике она ощущается иначе.

Шоумен Антин Мухарский со своей нынешней избранницей – искусствоведом Елизаветой Бельской

"Доверие – это когда они дышат общим воздухом: ты еще не сказал эту мысль, а твоя любимая говорит ее за тебя. Когда вы мыслите в одном направлении и снимаете друг с друга не только одежду, но и мысли и слова. Или она говорит: "я только хотела попросить, чтобы ты это сделал, а ты это делаешь". Это неизведанное, хотя я немного и пожил", – делится шоумен.